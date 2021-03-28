أكادير : شرطي مرور يتعرض لطعنات خطيرة والجناة يلوذان بالفرار

أحمد وزروتي: هبة بريس

تعرض شرطي مرور في الليلة الماضية إلى اعتداء شنيع بواسطة ساطور من طرف شخصين كانا يمتطيان دراجة نارية، بعد أن أوقفهما للتأكد من وثائقهما، بعد أن كان في دوامه في مدارة بالقرب من سوق نموذجي كبير بمدخل مدينة أكادير.

وأكدت مصادر هبة بريس أن الشرطي المدرج بدمائه تم نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات ومنه إلى غرفة العمليات بعد الإصابات البليغة، حيث تلقى ضربات بالساطور على مستوى الظهر والبطن.

وأضافت مصادر هبة بريس أن حالته بدأت في الاستقرار صباح اليوم، لكنه لا زال في غرفة الانعاش، حيث تم الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية.

كما علمت هبة بريس أن والي أمن مدينة أكادير، حضر إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لزيارة الشرطي، وأعطى تعليماته من أجل تمشيط المنطقة كليا بحثا عن الجناة.

إلى ذلك انتشرت وحدات من عناصر فرقة مكافحة العصابات وفرق الصقور وفرق أخرى بحثا عن مرتكبي الاعتداء، مع تشديد المراقبة الأمنية في عدة مناطق بالمدينة,

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