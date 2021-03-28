قتلى في تحطم طائرة مدنية في المكسيك

هبة بريس ـ وكالات

قال موقع Jornada، إن طائرة من طراز “سيسنا” ذات محركين، سقطت وتحطمت فى ولاية سونورا المكسيكية، وأسفر الحادث عن مقتل ستة أشخاص.

وأشار الموقع، إلى أن الحادث وقع بعد ظهر يوم 27 مارس بالتوقيت المحلي.

وذكر أن الطائرة التي كانت تقل سبعة أشخاص، انطلقت من مدينة هيرموسيلو متجهة إلى توكسون بولاية أريزونا الأمريكية. وسقطت بعد وقت قصير من الإقلاع.

وقالت السلطات المحلية، إن الحادث أسفر عن مقتل نائب وزير التنمية الاقتصادية في ولاية سونورا، وكذلك والدته.

ونجا من الحادث، شخص واحد من الذين كانوا على متن الطائرة، وهو يتلقى الآن، العلاج الطبي.

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