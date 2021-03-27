ميانمار: أكثر من 90 قتيلا برصاص الجيش

منذ 54 دقيقة
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هبة بريس- وكالات

ذكرت تقارير إخبارية وشهود أن قوات الأمن قتلت ما يزيد على 90 محتجا في أنحاء ميانمار اليوم السبت (27 مارس 2021)، في أحد أكثر أيام الاحتجاجات دموية منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي. جاءت هذه الحملة الدامية في يوم القوات المسلحة.
وقال رئيس المجلس العسكري، خلال عرض في العاصمة نايبيداو للاحتفال بالحدث، إن الجيش سيحمي الشعب ويسعى جاهدا لتحقيق الديمقراطية.

وكان التلفزيون الرسمي قد ذكر أمس الجمعة أن المحتجين يواجهون خطر التعرض لإطلاق النار عليهم “في الرأس والظهر”. وعلى الرغم من ذلك، خرج المحتجون على انقلاب الأول من فبراير شباط إلى شوارع يانجون وماندالاي وبلدات أخرى.

وقالت بوابة ميانمار ناو الإخبارية إن 91 شخصا قتلوا في أنحاء البلاد على أيدي قوات الأمن. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن صبيا لا يتجاوز الخامسة من عمره كان من بين ما لا يقل عن 29 قتلوا في ماندالاي. وقالت ميانمار ناو إن 24 على الأقل قتلوا في يانجون.

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