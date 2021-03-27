توقيف خمسيني حاول تهريب مخدرات بمطار طنجة الدولي
احالت مصالح الشرطة بمفوضية أمن مطار طنجة الدولي على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، شخصا من جنسية مغربية 58 سنة لتورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات و محاولة تهريبها عبر مركز حدودي في حالة تلبس.
وحسب مصدر أمني فإن العناصر الأمنية المكلفة بتفتيش المسافرين عبر النقطة الحدودية بمطار طنجة الدولي ، و أثناء قيامها باجراءات التفتيش اللازمة للمسافرين المتوجهين لاسبانيا، اثار انتباهها أحد المسافرين الذي يوجد في حالة نفسية مرتبكة، ليتم اخضاعه لجس يدوي و تفتيش دقيق أسفر عن حجز 800 غرام من مخدر الشيرا مدسوسة في جسده .
وأضاف ذات المصدر، أن الموقوف تم احالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة للبحث معه حول الموضوع
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