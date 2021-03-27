توقيف خمسيني حاول تهريب مخدرات بمطار طنجة الدولي

منذ ساعة واحدة
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احالت مصالح الشرطة بمفوضية أمن مطار طنجة الدولي على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، شخصا من جنسية مغربية 58 سنة لتورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات و محاولة تهريبها عبر مركز حدودي في حالة تلبس.

وحسب مصدر أمني فإن العناصر الأمنية المكلفة بتفتيش المسافرين عبر النقطة الحدودية بمطار طنجة الدولي ، و أثناء قيامها باجراءات التفتيش اللازمة للمسافرين المتوجهين لاسبانيا، اثار انتباهها أحد المسافرين الذي يوجد في حالة نفسية مرتبكة، ليتم اخضاعه لجس يدوي و تفتيش دقيق أسفر عن حجز 800 غرام من مخدر الشيرا مدسوسة في جسده .

وأضاف ذات المصدر، أن الموقوف تم احالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة للبحث معه حول الموضوع

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