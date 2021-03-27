سلمى رشيد تطرح “دموعي سالاو” و تشرح السبب الرئيسي وراء تأثرها

نجلاء مزيان : هبة بريس

أصدرت الفنانة المغربية سلمى رشيد، مساء أمس الجمعة، عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، جديدها الفني المصور على طريقة الفيديو كليب تحت عنوان “ دموعي سالاو ”.

الأغنية من كلمات يونس آدم و ألحان محمد الرفاعي و توزيع حمزة الغازي، فيما كان الاخراج تحت إشراف الأخوين هيثم و محمد فحصي.

و الجدير بالذكر أن الفنانة سلمى رشيد شاركت متابعيها السر الحقيقي وراء تأثرها بالاغنية، حيث نشرت بموقع انستقرام تدوينة جاءت كالتالي:”دموعي سالاو اغنية اللي قاسني كلامها بزاف ،بعد فقداني لخالتي اللي كانت بمثابة امي الثانية جرحني بزاف وغيرني فنفس الوقت”.

و واصلت :” ماعمري تخايلت آلم الفراق الا بعدما رحلت غاليتي خالتي الحبيبة الله يرحمها دازت 4 سنوات تقريبا و لليوم مازال صورتها وصوتها قدام عيني ولليوم مازال عيني تبكي على فراقها الفقدان من أشد الآلام اللي ممكن نحسو بيه “.

و أضافت :”الله يحفظ لينا احبابنا ولهلا يحرمكم عزيز ولا غالي، غير بغيت نخوي عليكم قلبي شوية وتعرفو سبب اللي خلا هاد الاغنية تأثر فيا لهاد الدرجة، تهلاو فحبابكم و عطيوهم كاع الحب اللي فالدنيا لان الحياة قصييييرة بزاف”.

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