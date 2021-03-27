إنتخاب الزميل ناديري رئيسا للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الاعلام

هبة بريس- اكادير

جرى اليوم السبت انتخاب الزميل توفيق ناديري رئيسًا للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام.

وجاء انتخاب ناديري عقب انتهاء أشغال المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام الذي احتضنه المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل.

وعقب انتخابه بحضور قيادات من الاتحاد المغربي للشغل، قال الكاتب العام للنقابة توفيق ناديري “نؤسس هذه النقابة لتكريس التعددية والمساهمة بشكل إيجابي في تفعيل المقاربة التشاركية مع مختلف المتدخلين في الإعلام العمومي والخاص، ونؤسس هذه النقابة لتقوية الممارسة النقابية في هذا الإعلام عبر استراتيجية منفتحة على الجميع بدون إقصاء أو وصاية

وشدد توفيق ناديري على أن ميلاد النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام لن تكون بديلًا لأي نقابة داخل أو خارج الاتحاد المغربي للشغل،مبديا استعداده للتعاون مع كل التمثيليات النقابية الأخرى لما فيه مصلحة المهنة واستقلاليتها مدافعا في الوقت ذاته على أهمية الاستناد على الدستور والقانون وأخلاقيات المهنة في معالجة مختلف القضايا الجهوية والوطنية مستقبلا .

وراكم الزميل توفيق ناديري، الذي يشغل مدير نشر موقع الكتروني ، و العديد من التجارب الإعلامية من صحافة ورقية ومواقع الكترونية وطنية وعربية كما تقلد العديد من المسؤوليات في مختلف التنظيمات المهنية.

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