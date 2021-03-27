منتخبو الداخلة يستقبلون الخبير السياسي الإسباني “بيدرو إغناسيو ألتاميرانو”

أشعبان لحبيب -هبة بريس

علمت” هبة بريس” من مصادر متطابقة، أن عمدة مدينة الداخلة سيدي أصلوح الجماني، قد إستقبل المجموعة الدولية لدعم إعادة توحيد الصحراويين، ذات المجموعة يتقدمها الناطق الرسمي لها “بيدرو إغناسيو ألتاميرانو”مرفوقا بالمسؤولة القانونية وكذا المسؤول الإقتصادي، هذا اللقاء الذي نظم صباح اليوم، عرف حضور رئيس المجلس الإقليمي للداخلة أحمد بكار إلى جانب بعض شيوخ تحديد الهوية بالجهة.

وحسب ذات المصادر، التي أكدت على أن منسق المجموعة الدولية، السيد “بيدرو أغناسيو ألتاميرانو” الخبير السياسي الإسباني، والناطق الرسمي بإسم المجموعة الدولية لدعم الصحراويين سابقا حيث تطرق خلال كلمته إلى سبل التحضير لعمل المجموعة الدولية، لإعادة توحيد الصحارويين GIRS التابعة للمنظمة بلندن، والتي تظم عدد من النشطاء من مختلف الجنسيات، منهم سياسيين و دبلوماسيين سابقين، رجال الأعمال من القارات الخمس، وكذلك من بلدان إسبانيا، بريطانيا، الهند و روسيا، مؤكدا على أن هذه المجموعة الدولية، تهدف بالأساس إلى المساهمة الفعلية، في إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مع ضرورة التدخل لدى الأمم المتحدة، من أجل حماية حقوق الاجئين في مخيمات الدل والعار وتهيئ الظروف الإجتماعية الملائمة لعودتهم إلى وطنهم الأم من أجل تحقيق السلام والازدهار.

كما عقد ألتاميرانو، صباح اليوم السبت27 مارس الجاري، سلسلة من اللقاءات مع منتخبي الجهة بالإضافة إلى إجتماعه مع فعاليات المجتمع المدني، ومن المرتقب أن يتفقد المتعاطف السابق مع مليشيات البوليزاريو، الوضع بجهة الداخلة جنوب المغرب، كما أنه سيتعرف عن قرب على جميع الأوراش التنموية، والمشاريع الإقتصادية والإجتماعية وكذا السياحية، التي تعرفها جهة الداخلة واد الذهب.

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