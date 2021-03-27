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الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية الى الرئيس المصري إثر حادث اصطدام قطارين

منذ 19 ساعة
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هبة بريس- الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية مصر العربية، فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، وذلك إثر حادث اصطدام قطارين بمحافظة سوهاج مخلفا العديد من الضحايا.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “فقد تلقيت ببالغ التأثر والأسى نبأ الحادث المفجع لاصطدام قطارين بمحافظة سوهاج، مخلفا العديد من الضحايا”.

وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة الأليمة، للرئيس المصري، ومن خلاله للأسر المكلومة، وللشعب المصري الشقيق، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، ويلهمه وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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تعليق واحد

  1. انا لله و انا اليه راجعون

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