آلاف الجزائريون يخرجون للاحتجاج للمطالبة بتغيير جذري للنظام
الصورة من الأرشيف

“مغربي مندس وسط الحراك ! ” .. إدعاء يكشف عقدة متأصلة لدى حكام الجزائر

منذ ساعتين
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يبدو أن الحراك الجزائري أصاب العسكر بحالة من السعار الذي لم تنفع معه أمصال “التخويف والترهيب”، ليدفع حكام المرادية الى العزف على وتر “سمفونية” قديمة، من خلال تحريك “عقيدة العداء” للمغرب رغم ما قدمته المملكة للجزائر في الماضي وهو أمر يشهد به التاريخ.

جنرالات الجزائر ومعهم الآلة الاعلامية المسيرة بآلة التحكم عن بعد، وفي محاول أخرى يائسة لتحوير النقاش بخصوص مطالب الحراك الجزائري الذي أضحى يسرق النوم من جفون عسكر الجارة الشرقية، لجأوا الى “نظرية المؤامرة” بادعائهم اندساس مواطن مغربي يقيم بطريقة “غير شرعية” بين الحراك.

ونشرت صفحات تابعة لأجهزة أمنية جزائرية بلاغا منسوبا للأمن بخصوص توقيف مواطن يحمل الجنسية المغربية، مندسا بين الآلاف من الجزائريين الذين خرجوا أمس الجمعة للمطالبة باسقاط حكم العسكر الجاثم على صدورة الجزائريين منذ جلاء الاستعمار الفرنسي.

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تعليق واحد

  1. ألا يوجد بينكم رجل حكيم؟؟؟
    إنه الغباء بكل تجلياته.اذا استطاع مواطن مغربي واحد تحريك الآلاف من الجزائريين الأحرار ضد حكام العسكر، وهذه طبعا خرافة من إنتاج البلادة الزائدة واللتي لا تتصل بصلة بالشعب الجزائري الشقيق. فكيف إذا تطوع آلاف المغاربة لهذه المهمة النبيلة؟؟؟ أظن اننا سنغير حكام القارة كلها.
    حتى الدسائس والمكائد لا تتقنونها، فاشلون في كل شيء.

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