“مغربي مندس وسط الحراك ! ” .. إدعاء يكشف عقدة متأصلة لدى حكام الجزائر

يبدو أن الحراك الجزائري أصاب العسكر بحالة من السعار الذي لم تنفع معه أمصال “التخويف والترهيب”، ليدفع حكام المرادية الى العزف على وتر “سمفونية” قديمة، من خلال تحريك “عقيدة العداء” للمغرب رغم ما قدمته المملكة للجزائر في الماضي وهو أمر يشهد به التاريخ.

جنرالات الجزائر ومعهم الآلة الاعلامية المسيرة بآلة التحكم عن بعد، وفي محاول أخرى يائسة لتحوير النقاش بخصوص مطالب الحراك الجزائري الذي أضحى يسرق النوم من جفون عسكر الجارة الشرقية، لجأوا الى “نظرية المؤامرة” بادعائهم اندساس مواطن مغربي يقيم بطريقة “غير شرعية” بين الحراك.

ونشرت صفحات تابعة لأجهزة أمنية جزائرية بلاغا منسوبا للأمن بخصوص توقيف مواطن يحمل الجنسية المغربية، مندسا بين الآلاف من الجزائريين الذين خرجوا أمس الجمعة للمطالبة باسقاط حكم العسكر الجاثم على صدورة الجزائريين منذ جلاء الاستعمار الفرنسي.

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