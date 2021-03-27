الصورة من الحادث

الداخلة: إصابة شخص بعد حادث خطير بالطريق الساحلية

منذ 3 ساعات
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لحبيب اشعبان - هبة بريس

شهدت الطريق الساحلية بمدينة الداخلة، صباح اليوم السبت 27 مارس 2021 ، انقلاب سيارة من نوع “تويوتا لنقل البضائع” كانت محملة بمادة الطوب الخاص بعملية البناء.

وحسب شهود عيان من مكان الحادث، فالسائق فقد السيطرة على مقود “البيكوب”، مما تسبب في إنقلابها وتدحرجها عدة مرات على قارعة الطريق.

الحادث أدى إلى إصابة سائق المركبة إصابات متفاوتة الخطورة، نقل على إثرها إلى المستشفى بمدينة الداخلة، عبر سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية، في حين حلت عناصر من الأمن الوطني، التي فتحت تحقيقا في الموضوع، من أجل معرفة تفاصيل وملابسات الواقعة.

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