خطير .. “بزناسة” يذبحون شابا من الوريد الى الوريد بالبيضاء + فيديو

هبة بريس - الدار البيضاء

شهدت منطقة حي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، واقعة بشعة راح ضحيتها شاب في الثلاثينيات من عمره.

وحسب شهود عيان، فالهالك البالغ من العمر 30 سنة، تعرض للاعتداء من قبل عدد من الأشخاص المتاجرين في المخدرات، والذين أقدموا على ذبحه من الوريد الى الوريد.

وعن سبب هذه الجريمة البشعة، أضاف ذات الشهود، أن الراحل رفض العمل مع “البزناسة” المعروفين في الحي في ترويج وبيع المخدرات، قبل أن مهاجمته والاعتداء عليه بضربات على مستوى العنق استدعت نقله الى مصلحة الانعاش على وجه السرعة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات قليلة.

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