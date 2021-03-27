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آسفي .. توقيف خمسينية متورطة في تنظيم الهجرة السرية

منذ 53 دقيقة
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هبة بريس - اسفي

أحالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة أسفي على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم السبت 27 مارس الجاري، سيدة تبلغ من العمر 56 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا النصب والاحتيال والسرقة، وذلك للاشتباه في ارتباطها بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها بحي “سانية زين العابدين” بمدينة أسفي، وهي في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية وبرفقتهما خمسة مواطنين مغاربة من المرشحين للهجرة غير المشروعة، وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و 15 ألف درهم للمرشح الواحد.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة السرية للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتها على النيابة العامة صباح اليوم السبت.

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