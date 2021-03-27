دعاء اليحياوي

نجمة ذوفويس تتعرض لحادث خطير

منذ ساعتين
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نجلاء مزيان - هبة بريس

تعرضت خريجة ذوفويس في نسخته العربية الفنانة “دعاء اليحياوي” لحادث خطير خلال قيامها بالتداريب الخاصة بركوب الخيل.

و نشرت الفنانة المغربية دعاء اليحياوي عبر خاصية ستوري بحسابها الرسميي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوطها و تعرضها للحادث.

و أعقبت اليحياوي الفيديو بتدوينة جاءت كالتالي:”كيف شفتو فل الفيديو، كنت كناخذ كيف عادتي دروس ركوب الخيل ديالي، قدر الله وماشاء فعل وقعت من الخيل، أنا الآن فالمستشفى مكنقدرش نتحرك، غادي نغيب عليكم فترة معينة لانو اجباري نرتاح لمدة أسبوع على الأقل، الحمد لله على كل حال”.

و الجدير بالذكر أن دعاء اليحياوي هي مشاركة مغربية من مدينة مراكش، شاركت في برنامج ذوفويس في نسخته العربية، حيث أبهرت لجنة التحكيم بأدائها المتميز وحضورها القوي.

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