سعد الدين العثماني

قبيل رمضان.. “العثماني يلمح الى تمديد الإجراءات المشددة ضد كورونا”

منذ 4 ساعات
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هبة بريس - الرباط

قبيل دخول شهر رمضان الكريم، لمح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الى عزم السلطات تمديد الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمغرب.

وقال العثماني في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر: “شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعًا نسبيا في أعداد الإصابات ب كوفيد_19 وارتفع عدد الحالات الخطيرة التي تستلزم الإنعاش إلى 72 في 24 ساعة الأخيرة”

وأضاف “هذا مؤشر يقتضي الحذر من الجميع حتى لا نشهد موجة ثالثة لا قدر الله ” .

هذا وتأتي تغريدة العثماني في الوقت التي تتعالى أصوات المتسائلين حول مآل صلاة التراويح والتجوال الليلي خلال شهر رمضان القادم.

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