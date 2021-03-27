وحيد خاليلوزيتش

خاليلوزيتش: لست راضيا على أداء المنتخب

منذ 8 ساعات
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هبة بريس - رياضة

أعرب الناخب المغربي، وحيد خاليلوزيتش، عن عدم رضاه بأداء المنتخب في المباراة التي جمعت المنتخبين المغربي والموريتاني، مساء يوم أمس الجمعة 26 مارس، بنواكشوط، برسم الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة، ضمن الإقصائيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم الإفريقية لكرة القدم (الكاميرون 2021)، وانتهت بصفر لمثله.

وقال وحيد خاليلوزيتش في تصريحات عقب المباراة: “خضنا المباراة ونحن نعرف مسبقا أننا ضمنا التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، ومع ذلك فقد كانت تحذونا الرغبة في تحقيق الفوز”، معبرا “عن خيبة أمله إزاء التعادل السلبي الذي آلت إليه المباراة”.

وأضاف “لست راضيا على أداء المنتخب، حيث لم نتحكم جيدا في الكرة على أرضية ملعب من العشب الاصطناعي، لم نعتد على اللعب فوقها، ووجدنا صعوبات في التأقلم معها، غير أن هذا ليس مبررا، فعلى بعض اللاعبين بدل المزيد من الجهد حينما يلعبون لصالح المنتخب، خاصة على مستوى العطاء”، مؤكدا أنه يتعين على المنتخب المغربي أن يظهر المزيد من القتالية والتنافسية.

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تعليق واحد

  1. والجمهور غير راضى على اداء المدرب!

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