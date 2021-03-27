الصحة العالمية: تخلصوا من قوارير اللقاح حتى لا تستخدمها عصابات إجرامية

هبة بريس - وكالات

أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا من احتمال قيام جماعات إجرامية باستغلال الحاجة إلى لقاحات كورونا وتقديم عروض مشبوهة لتزويد المؤسسات بها.

وبحسب موقع الأمم المتحدة فقد حذر تيدروس غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، من احتمال قيام عصابات اجرامية باستغلال الطلب العالمي الهائل على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لتقديم عروض مشبوهة لتوريدها.

جاء ذلك بعد أن أبلغ عدد من وزارات الصحة والسلطات الوطنية التنظيمية ومنظمات المشتريات العامة عن تلقي عروض مشبوهة لتزويدها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ولذلك دعا مدير المنظمة الدولية إلى ما أسماه “التخلص الآمن من قوارير اللقاح المستعملة والفارغة” معللا طلبه بقوله: “لمنع الجماعات الإجرامية من إعادة استخدامها”.

وحذر غيبريسوس من ظهور منتجات مزيفة كلقاحات مضادة للفيروس التاجي على شبكة الإنترنت، مؤكدا أن المنظمة على دراية بتقارير أخرى عن “الفساد في هذا المجال وإعادة استخدام قوارير اللقاح الفارغة”.

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