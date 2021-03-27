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شاحنة تقتل سيدة ورضيعها دهسا نواحي سطات

منذ ساعة واحدة
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محمد منفلوطي - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن سيدة لقيت حتفها فيما نجت رضيعتها بأعجوبة أمس الجمعة دهسا بواسطة شاحنة بالطريق الرابطة بين جماعة سيدي حجاج وجماعة رأس العين دائرة ابن أحمد بإقليم سطات.

وأضافت ذات المصادر أن الضحيتين كانتا تسيران على قارعة الطريق قبل أن تفاجئهما شاحنة بعد انحرفت عن مسارها بإحدى المنعرجات.

عناصر الدرك الملكي بالمنطقة ورجال الوقاية المدنية انتقلوا اتباعا إلى عين المكان، حيث تم فتح تحقيق في النازلة والإشراف على نقل جثة الهالكة في الوقت الذي أصيبت فيه الرضيعة إصابات بليغة.

ويشار أن طريق سطات سيدي حجاج مرورا بمركز رأس العين باتت تعرف بطريق الموت بفعل انتشار الحفر وكثرة المنعرجات وضعف البنية التحتية بها، مما يزيد من معاناة السائقين ومستعمليها من موظفي وموظفات المرافق العمومية والمؤسسات التعليمية كل يوم، ناهيك عن الحركة الذؤوبة للشاحنات والسيارات وسيارات الأجرة المسجلة على طوله.

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