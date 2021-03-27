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بالأرقام: صادرات المغرب من الخضر والفواكه تحقق أداء جيدا

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هبة بريس - الرباط

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن قطاع تصدير الخضر والفواكه يحقق أداء جيدا خلال الموسم الفلاحي الحالي.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن حجم صادرات الحوامض سجل خلال الموسم الحالي (من فاتح شتنبر 2020 إلى 21 مارس 2021) نموا بنحو 9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي.

وأضاف البلاغ أنه “إذا لم نحتسب حجم “Maroc Late ماروك لايت ” الذي تم تصديره في غير موسمه خلال الموسم 2019-2020، فإن معدل نمو صادرات الحوامض خلال هذا الموسم سيصل إلى 16 في المئة وفقا للمعطيات المتوفرة إلى حدود 21 مارس بالنسبة للموسمين.

كما سجلت صادرات الخضراوات الى حدود 21 مارس من الموسم الفلاحي الحالي، زيادة في الحجم بنحو 3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق.

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