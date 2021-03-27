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منظمة الصحة تحذر من لقاحات مزورة يتم تداولها إلكترونيا

منذ 3 ساعات
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هبة بريس - وكالات

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار جرعات لقاحات “كوفيد 19 ” مزورة يتم تداولها وعرضها على المواقع الإلكترونية.

وأوضح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم، أن هناك عمليات تهريب للقاحات كورونا، وكذلك عمليات تزوير عبر إعادة استخدام العبوات الفارغة، داعيا إلى عدم شراء أَي لقاحات خارج القنوات الرسمية والحكومية، وإبلاغ السلطات الوطنية أو المنظمة في حال الكشف عن مروجيها.

وأكد أن المنظمة تتابع ذلك عن كثب وتتعامل مع أي إنذارات بهذا الشأن وتتخذ التدابير اللازمة لمعالجتها.

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