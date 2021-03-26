امن طنجة يعتقل شخصين متورطين في النصب والاحتيال

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، أمس الخميس 25 مارس الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 35 و39 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وكان المشتبه فيهما قد أقدما على تعريض الضحايا للنصب والاحتيال، بعدما أوهماهم بواسطة إعلانات منشورة على الأنترنت بأنهما يعتزمان تأجير مساكن ومحلات تجارية وهمية بمدينة طنجة مقابل مبالغ مالية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما.

وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة من المفاتيح والشرائح الهاتفية، علاوة على ثلاثة هواتف محمولة ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأوروبية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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