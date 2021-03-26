اشاذة بالتزام الجامعة الملكية المغربية بتطوير كرة القدم في إفريقيا
باتريس موتسيبي،

“باتريس موتسيبي” يشيد بدور جامعة “لقجع ” في تطوير كرة القدم إفريقيا

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ متابعة

أشاد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ، السيد باتريس موتسيبي، بالتزام الجامعة الملكية المغربية للعبة والشعب المغربي بتطوير كرة القدم والنهوض بها في إفريقيا.

وأوضح السيد موتسيبي في رسالة وجهها إلى السيد فوزي لقجع ،رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن هذا الالتزام ظهر جليا مرة أخرى خلال تنظيم أشغال الجمع العام العادي والإنتخابي ال43 للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ، والمنعقد بالرباط يوم 12 مارس الجاري.

كما توجه رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ،بالمناسبة، بالشكر إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذا التنظيم “الممتاز” على التراب المغربي.

وأعرب السيد موتسيبي ، الذي انتخب رئيسا جديدا للهيأة القارية خلال هذا الجمع العام، عن نيته الاستمرار في طلب استشارة السيد فوزي لقجع “لتغيير وتطوير الكونفدرالية الإفريقية وكرة القدم القارية بشكل كبير وجعلها تنافسية ومستدامة”.

وفي هذا السياق ، أشار السيد موتسيبي إلى “مشروع الكونفدرالية الإفريقية متعدد الأطراف الذي تبلغ قيمته مليار دولار والذي نستكشفه ، لأن هذا المشروع مهم ويجب علينا إحراز تقدم ملحوظ”.

ويذكر أن فوزي لقجع كان انتخب ،خلال هذا الجمع العام، عضوا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ممثلا عن قارة إفريقيا، إلى جانب المصري هاني أبو ريدة، الذي أعيد انتخابه أيضا لولاية ثانية.

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