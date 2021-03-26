حريق يأتي على حوالي 200 نخلة بواحة تيغمرت بكلميم
الصورة من الارشيف

حريق يأتي على حوالي 200 نخلة بواحة تيغمرت بكلميم

منذ 3 دقائق
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أتى حريق اندلع، اليوم الجمعة ، على أعداد كبيرة من النخيل بواحة أيت مسعود بتيغمرت التابعة لجماعة أسرير اقليم كلميم. وأكد مصدر من السلطة المحلية أن هذا الحريق الذي اندلع حوالي الساعة الواحدة و40 دقيقة من زوال اليوم ، أتى على حوالي 200 نخلة بحريق جزئي كانت مغروسة على مساحة تقدر بهكتارين ونصف.

وأضاف أن الحريق الذي لم يخلف أي خسائر بشرية ، قد خلف خسائر مادية كبيرة منها تعرض سيارة من النوع الخفيف لحريق ، وإصابة ثلاثة أشخاص بإغماءات بسبب الأدخنة ، تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي بكلميم لتلقي العلاجات الضرورية.

وأبرز المصدر ذاته ، أن جهود عناصر الوقاية المدنية والقوات المساعدة والدرك الملكي بمساعدة من مختلف أجهزة السلطة المحلية والساكنة ، لازالت متواصلة للسيطرة بشكل كلي على هذا الحريق.

وقد تسببت الرياح القوية التي عرفتها المنطقة في اتساع رقعة نيران هذا الحريق الذي لم تعرف لحد الآن عن أسباب اندلاعه.

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