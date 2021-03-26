وزيرة فرنسية تطلب من الأئمة تزكية زواج المثليين
فرنسا

وزيرة فرنسية تطلب من الأئمة تزكية زواج المثليين

منذ 12 دقيقة
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هبة بريس ـ وكالات

هبة بريس ـ وكالات

انتقد عميد مسجد باريس تصريحات الوزيرة المفوضة بوزارة الداخلية المكلفة بالمواطنة مارلين شيابا التي دعت الأئمة لتزكية زواج المثليين بناء على ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا.

وقال عميد المسجد شمس الدين حفيظ في بيان “أكدت السيدة مارلين شيابا على قناة LCI الفرنسية أنه تطبيقا لميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا بتاريخ 18 يناير 2021، سيتعين على الأئمة الاعتراف في خطبهم بحق الأشخاص من نفس الجنس في الزواج”.

وأضاف “أستنكر هذه التصريحات التي تمثل انتهاكا للقانون وتحتقر الحقائق الدينية”.

وتابع قائلا: “بصفتي عميد المسجد الكبير في باريس، بذلت قصارى جهدي للتوصل إلى إبرام هذا الميثاق، وهو التزام قوي للغاية من اتحاداتنا الإسلامية في فرنسا، وقد أكد هذا الميثاق بشكل لا لبس فيه أن الممارسة الدينية الإسلامية تتماشى تماما مع قوانين ومبادئ الجمهورية”.

وشدد على أن تصريحات مارلين شيابا غير مفهومة وغير مقبولة.

وأوضح أن الميثاق ليس عملا من أعمال الحكومة ولكنه التزام من جانب الاتحادات الإسلامية، داعيا الحكومة إلى احترام عمل هذه الاتحادات التي تعمل بروح المسؤولية والاستقلالية.

وذكر في البيان أنه يقطع الطريق أمام الوزارء لإملاء خطب الأئمة.

وأكد أن الإسلام لا يعترف إلا بالزواج بين الناس من الجنسين ولا يمكن لأي سلطة عامة أو سياسية أن تملي عقيدة دينية.

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