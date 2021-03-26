فريق “البيجيدي” بمجلس النواب يستدعي بنشعبون
محمد بنشعبون

فريق برلماني يستدعي بنشعبون لمناقشة إجراءات تطبيق المساهمة المهنية الموحدة

منذ 33 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

هبة بريس ـ الرباط

وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طلبا لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، من أجل عقد اجتماع بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.

ويتم استدعاء الوزير لمناقشة الإجراءات والتدابير التي باشرتها وزارة الاقتصاد والمالية، لتطبيق المساهمة المهنية الموحدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2021، وكذا لمناقشة التدابير التحسيسية التي قامت بها الوزارة لتيسير التواصل مع الملزمين بها وتسهيل سبل استخلاصها.

ويأتي هذا الطلب في سياق تعبير عدد من المهنيين عن رفضهم استخلاص هذه المساهمة، معتبرين إياها إجحافا في حق عدد كبير من المهنيين، خاصة الصغار منهم، مع الدعوة إلى إلغائها أو جعلها اختيارية.

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