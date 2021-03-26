خمس مؤسسات جامعية سترى النور بجهة مراكش آسفي

هبة بريس

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ادريس أوعويشة، اليوم الجمعة بمراكش، أن جهة مراكش آسفي، ستشهد بين 2021 و2023، خمسة مشاريع تهم إحداث مؤسسات جامعية بمدن قلعة السراغنة وابن جرير وشيشاوة والصويرة.

وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث خلال اللقاء التنسيقي الجهوي حول تتبع مشاريع تنزيل القانون الإطار رقم 51.17، أنه “خلال السنة الجارية 2021، هناك استكمال بناء وتجهيز المدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة، وذلك بهدف توسيع عرض التعليم العالي وتقريبه من ساكنة الإقليم”.

وأضاف أنه “خلال سنة 2022، سيتم بناء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، في حين ستشهد سنة 2023، إطلاق مشروع المدرسة العليا للفنون وهندسة الإبداع بالصويرة، وكلية العلوم التطبيقية بشيشاوة، وكلية العلوم التطبيقية بابن جرير.

وأشار إلى أن ثمة رؤية استشرافية لما بعد سنة 2023، بالتفكير والإعداد لمشاريع أخرى، تساهم في تنويع العرض الجامعي بالجهة، مثلما هو الحال بالنسبة لمعهد علوم الرياضة بمراكش، والمدرسة العليا للحكامة وتدبير المجال بمراكش، والمركب الجامعي الإيكولوجي بتامنصورت.

وخلص الوزير إلى القول “إن هناك مشاريع متعددة تهم دعم المؤسسات الموجودة، سواء على صعيد بنياتها التحتية الخاصة بالتدريس وبنياتها العلمية ومرافقها الإدارية. وسوف تشمل هذه المشاريع مختلف المؤسسات بالمدن الأربع (الصويرة، آسفي، مراكش وقلعة السراغنة) التي تحضر فيها جامعة القاضي عياض”.

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