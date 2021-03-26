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ماكرون: غير آسف على رفض فرض إغلاق جديد

منذ ساعتين
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه ليس لديه ما يأسف عليه لرفضه فرض إغلاق ثالث للفيروس في وقت سابق من هذا العام على الرغم من أن بلاده تواجه الآن ارتفاعا في عدد الإصابات.

وشددت حكومة إيمانويل ماكرون، على أهمية إبقاء الأطفال في المدارس، والشركات تعمل مع استمرار الوباء للعام الثاني.

وقال ماكرون في وقت متأخر من أمس الخميس في ختام قمة الاتحاد الأوروبي: “كنا على حق في عدم تنفيذ الإغلاق في فرنسا في نهاية شهر يناير لأنه لم يكن لدينا انفجار في الحالات التي توقعها كل نموذج، لن يكون هناك خطأ مني، ليس لدي أي ندم ولن أعترف بالفشل”.

وأكد ماكرون “لا يوجد وضع خال من الفيروس، وهذا ينطبق على كل دولة في أوروبا نحن لسنا جزيرة وحتى الجزر التي قامت بحماية نفسها أحيانا شهدت عودة الفيروس… لكننا اعتبرنا أنه مع حظر التجول والإجراءات التي اتخذناها، يمكننا التعامل مع الوضع”.

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