سلطات العيون تقرر الإغلاق وحظر التنقل الليلي إبتداءا من العاشرة مساء

هبة بريس - أشعبان لحبيب

أصدرت ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، قرارا بشأن تعزيز المجهودات المبذولة، من أجل الحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وحسب بلاغ صادر عن ولاية جهة العيون، تتوفر هبة بريس على نسخة منه، فقد قررت السلطات الولائية تمديد العمل باعتماد التدابير والإجراءات الاحترازية على مستوى نفوذ إقليم العيون لمدة 15يوما إضافية، وذلك ابتداء من يوم السبت 27 مارس، على الساعة العاشرة ليلا، بمقتضى قرار عاملي.

ونص ذات البلاغ، على منع التتبع التلفزي للمقابلة الرياضية، خاصة كرة القدم بكافة المقاهي، كما تقرر إغلاق الحدائق والساحات العمومية والفضاءات العمومية، المحتضنة للألعاب الترفيهية للأطفال على الساعة العاشرة ليلا، وسيتم أيضا حظر التنقل الليلي للأشخاص يوميا من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا بإستثناء بعض الحالات الخاصة.

وأكدت سلطات مدينة العيون عبر بلاغها، أنها قررت إغلاق أسواق الخضر والفواكه على الساعة العاشرة ليلا، وكذا إغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم على الساعة العاشرة ليلا، فيما ستتم المراقبة الصارمة من أجل إحترام الإجراءات الوقائية، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الزجرية المنصوص عليها قانونا في حق المخالفين.

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