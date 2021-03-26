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تقرير: العرب يهدرون أكثر من 40 مليون طنا من الغذاء سنويا

منذ يوم واحد
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هبة بريس - وكالات

كشف تقرير أممي حديث، أن العالم العربي يهدر أكثر من 40 مليون طنا من الغذاء سنويا تنتهي في مكب ات النفايات، في وقت ت عتبر فيه بلدان المنطقة الأكثر استيرادا للغذاء الذي ترتفع أسعاره بشكل لافت عبر العالم.

وأوضح التقرير الأخير لبرنامج الامم المتحدة للبيئة، أن هذه الكمية تمثل حمولة حوالي مليون شاحنة تتسع كل واحدة منها ل ـ40 طنا، مضيفا أن مصر تأتي في مقدمة البلدان العربية المهدرة للأغذية في المنطقة ب 9 ملايين طن سنويا، ويصل حجم مساهمة كل فرد في ذلك بحوالي 91 كيلوغراما في العام.

وتأتي السودان في المرتبة الثانية ب 4،16 ملايين طن، في وقت يحتاج فيه 13 مليون من سكان هذا البلد لمساعدات غذائية عاجلة.

وبحسب التقرير فإن كمية المواد الغذائية المهدرة عبر العالم وصلت إلى 931 مليون طن، ما يمثل 17 في المائة من الأغذية المتاحة للمستهلكين في عام كامل، وتساهم الأسر بنسبة 61 في المائة، والمطاعم بنسبة 26 في المائة، وتجارة التجزئة بنسبة 13 في المائة من هذا الهدر.

وكان تقرير للبنك الدولي قد أكد أن ما بين 14 و19 في المائة من إنتاج الحبوب في المنطقة العربية يتم هدره، في الوقت نفسه تعرف المنطقة هدر 16 في المائة من الخضر، و45 في المائة من الفواكه، و13 في المائة من اللحوم، و28 في المائة من الأسماك، و18 في المائة من الحليب.

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تعليق واحد

  1. كنت اعمل في مطعم فرايت كم يرد الزبائن من الاكل اكثر مت نصف الصحن يلقى به في القمامة لو كان يجمع و يوزع على المحتاجين الجوعى

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