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توقيف 4 أشخاص متورطين في سرقة منازل بمدينة الرباط

منذ 23 دقيقة
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هبة بريس - الرباط

تمكنت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن أكدال الرياض حسان بمدينة الرباط، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و43 سنة، من بينهم سيدتان إحداهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بعصابة إجرامية تنشط في ارتكاب السرقات من داخل المنازل.

وجرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية الأبحاث التي أعقبت تسجيل مجموعة من السرقات باستعمال مفاتيح مزورة من داخل إقامات سكنية بأحياء الرياض والنهضة بمدينة الرباط، وهي الأبحاث التي مكنت من تحديد هوية ثلاثة من المشتبه فيهم وتوقيفهم، فضلا توقيف شخص رابع يشتبه تورطه في تصريف المسروقات.

عمليات التفتيش المنجزة بخصوص هذه القضية مكنت من حجز سيارة خفيفة تستعمل في تنفيذ هذه السرقات، فضلا عن حجز حلي ومتعلقات شخصية من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة ، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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