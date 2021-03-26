صورة تعبيرية

برشيد.. انقلاب حافلة لنقل المستخدمين تخلف 19 جريحا

منذ ساعة واحدة
0
محمد منفلوطي - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها أن انقلاب حافلة لنقل المستخدمين بالطريق الجهوية 318 الرابطة بين برشيد وحد السوالم خلفت 19 جريحا جروحهم متفاوتة الخطورة نقلوا اتباعا الى مستعجلات مستشفى المدينة.

وأضافت مصادرنا أن الحافلة التي كانت في طريقها إلى إحدى الوحدات الصناعية لسيدي المكي، انقلبت وخرجت عن مسارها العادي بعد اصطدامها بسيارة خفيفة مخلفة حصيلة ثقيلة في عدد الجرحى.

الحادثة عجلت بانتقال مختلف الأجهزة من سلطات محلية ووقاية مدنية ودرك ملكي، إلى عين المكان لفتح تحقيق في الموضوع، والاستعانة بسيارات إسعاف تابعة للجماعات القروية وآخرى تابعة للوقاية المدنية، لنقل المصابين إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لبرشيد، لتلقي العلاجات الضرورية.

ويذكر أن الحادث أماط اللثام عن موضوع مهم ذلك المتعلق بغياب علامات التشوير بالطريق موقع الحادثة، وخاصة على مستوى المنطقة الصناعية، ناهيك عن غياب مدارة لوضع حد لحالة التسيب والفوضى التي تعرفها بسبب غياب المراقبة الطرقية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of توقيف 4 أشخاص متورطين في سرقة منازل بمدينة الرباط

توقيف 4 أشخاص متورطين في سرقة منازل بمدينة الرباط

منذ 25 دقيقة
Photo of خلاف بسيط يتطور لجريمة قتل بمقهى شعبي بالبيضاء(+فيديو

خلاف بسيط يتطور لجريمة قتل بمقهى شعبي بالبيضاء(+فيديو

منذ 14 ساعة
Photo of زاكورة : غرق طفل بوادي درعة ومطالب بفتح المسابح المغلقة

زاكورة : غرق طفل بوادي درعة ومطالب بفتح المسابح…

منذ 17 ساعة
Photo of سلا .. اعتقال مسير مقهى ومساعده وضبط 38 شخص بتهمة خرق الطوارئ

سلا .. اعتقال مسير مقهى ومساعده وضبط 38 شخص…

منذ 19 ساعة
Photo of شاحنة تدهس اربعينيا بمراكش

شاحنة تدهس اربعينيا بمراكش

منذ 21 ساعة
Photo of القنيطرة.. حجز أزيد من طنين من مخدر الشيرا وتوقيف 4 أشخاص

القنيطرة.. حجز أزيد من طنين من مخدر الشيرا وتوقيف…

منذ 21 ساعة
Photo of طرفاية: نفوق حوت يتجاوز طوله سبعة أمتار بشاطئ البورة..

طرفاية: نفوق حوت يتجاوز طوله سبعة أمتار بشاطئ البورة..

منذ يومين
Photo of مكناس.. توقيف شرطي معزول وحجز راية “داعش”بمنزله

مكناس.. توقيف شرطي معزول وحجز راية “داعش”بمنزله

منذ يومين
Photo of وفاة شخصين في حادث خطير ضواحي بوجدور

وفاة شخصين في حادث خطير ضواحي بوجدور

منذ يومين
Photo of بعد شكايات عدد من التجار.. كمين يقود عناصر الأمن لتوقيف “نصاب الشيكات”

بعد شكايات عدد من التجار.. كمين يقود عناصر الأمن…

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق