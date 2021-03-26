برشيد.. انقلاب حافلة لنقل المستخدمين تخلف 19 جريحا

محمد منفلوطي - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها أن انقلاب حافلة لنقل المستخدمين بالطريق الجهوية 318 الرابطة بين برشيد وحد السوالم خلفت 19 جريحا جروحهم متفاوتة الخطورة نقلوا اتباعا الى مستعجلات مستشفى المدينة.

وأضافت مصادرنا أن الحافلة التي كانت في طريقها إلى إحدى الوحدات الصناعية لسيدي المكي، انقلبت وخرجت عن مسارها العادي بعد اصطدامها بسيارة خفيفة مخلفة حصيلة ثقيلة في عدد الجرحى.

الحادثة عجلت بانتقال مختلف الأجهزة من سلطات محلية ووقاية مدنية ودرك ملكي، إلى عين المكان لفتح تحقيق في الموضوع، والاستعانة بسيارات إسعاف تابعة للجماعات القروية وآخرى تابعة للوقاية المدنية، لنقل المصابين إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لبرشيد، لتلقي العلاجات الضرورية.

ويذكر أن الحادث أماط اللثام عن موضوع مهم ذلك المتعلق بغياب علامات التشوير بالطريق موقع الحادثة، وخاصة على مستوى المنطقة الصناعية، ناهيك عن غياب مدارة لوضع حد لحالة التسيب والفوضى التي تعرفها بسبب غياب المراقبة الطرقية.

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