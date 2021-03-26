الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

روسيا تعلق على تصريحات ماكرون حول “الحرب العالمية” على اللقاحات

منذ ساعتين
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هبة بريس - وكالات

علقت نائب رئيس مجلس الدوما إيرينا يارفايا، على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول ظهور حرب عالمية من “نوع جديد”.

وقالت يارفايا، ان التصريحات حول حرب عالمية من “نوع جديد” تكشف عن مشكلة قديمة تتعلق بالملكية بغلاف جديد “العنصرية” فيما يتعلق باللقاحات، وعلى ما يبدو فإن هذا يسبب مرضا جديدا للسياسيين واتجاها سياسيا جديدا لهم.

مضيفة ” النوايا الحسنة هي صفة فقدها السياسيون الأوروبيون وفقدها السياسيون الأمريكيون منذ فترة طويلة. إن منطق الحكم برمته غير طبيعي بالنسبة لمجتمع يجب أن تكون فيه القيمة الرئيسية هي الحياة البشرية والمثل الأعلى – الإنسانية والتفاعل لصالح حياة الناس”.

وشددت على أن روسيا من خلال لقاحاتها الثلاثة ساهمت بمحاربة الفيروس.

وتابعت “إن عبثية وخطر التصريحات العدوانية من قبل السياسيين فيما يتعلق بالإنجازات الإنسانية لروسيا يحكمون على الأوروبيين ليس فقط بإغلاق غير محدود، ولكن ما هو أكثر فظاعة هو إلحاق الهزيمة بحقوقهم في الوصول المجاني إلى الرعاية الطبية. وأن محاولات وضع العلامات السياسية على المنتجات الطبية طريق مسدود ومن الواضح أنه طريق خطير، وأن اللقاح هو على وجه التحديد منتج طبي”.

وترى يارفايا، أنه من الصواب تذكير السياسيين الذين يفرضون الخطاب العسكري بأنه حتى في الحرب هناك مهمة دولية للصليب الأحمر.

واختتمت قائلة ان “الحرب العالمية من النوع القديم” اندلعت من قبل دولة أوروبية “مصابة بمرض النازية”، وأن الجنود الروس وشعوب الاتحاد السوفيتي حرروا أوروبا من هذا المرض.

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