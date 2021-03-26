تونس..تتويج 3 مؤسسات تعليمية مغربية في الأسبوع العربي للبرمجة

هبة بريس

حصلت المملكة المغربية على الرتبة الثانية في الدورة الأولى لمسابقة الأسبوع العربي للبرمجة، التي تم الإعلان عن نتائجها، الأربعاء 24 مارس 2021، بمقرّ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس.

ووفق بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فقد أسفرت منافسات هذه التظاهرة، عن تتويج ثلاث مؤسسات تعليمية مغربية في صنف مسابقة المعرض الذهبي صنف “غير الموصول بالحاسوب”.

وأضاف البلاغ، أن هذه التظاهرة، تقام لأول مرة على المستوى العربي، وتميزت بمشاركة مغربية نوعية، بلغت 2333 مشاركة من بين 13352 نشاطا مسجلا على منصة الأسبوع العربي للبرمجة، من مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأوضح المصدر ذاته، أن مجموعة مدارس عبد العزيز الماسي بالمديرية الإقليمية اشتوكة أيت باها بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة- سوس- ماسة، حصلت على المرتبة الأولى محرزة الميدالية الذهبية وذلك في الفئة العمرية الأقل من 12 سنة، كما أحرزت ثانويتا ابن النفيس الإعدادية امزوطة بالمديرية الإقليمية شيشاوة أكاديمية جهة مراكش- آسفي في الفئة العمرية ما بين 12 و15 سنة والثانوية التأهيلية 3 مارس سيدي رضوان بالمديرية الإقليمية وزان أكاديمية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، في الفئة العمرية ما بين 15 و18 سنة المرتبة الثانية، منتزعتين، بذلك، ميداليتين فضيتين.

فيما احتلت مدرسة صلاح الدين الأيوبي ومدرسة مولاي يعقوب، التابعتين للمديرية الإقليمية مولاي يعقوب بأكاديمية جهة فاس مكناس، المرتبة الثالثة، الأولى في مسابقة المدرسة الذهبية والثانية في مسابقة النشاط الذهبي.

وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات هذا الحدث العربي التربوي الرائد، انطلقت يوم 11 يناير 2021، حول موضوع: “البرمجة والزخرفة”، بالتعاون مع الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، وعرفت مشاركة 200.876 تلميذة وتلميذا من مختلف الدول العربية، و1509 مدرسة عربية وأكثر من 10000 مدرس عربي.

وبهذه المناسبة تقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتهانيها إلى كل التلميذات والتلاميذ المتوجين المبدعين على ما أبانوا عنه من تميز في هذه التظاهرة العربية، كما تقدمت بالشكر إلى كل الأطر التربوية والإدارية التي سهرت على تأطيرهم وتحقيق هذه النتائج التي شرفت منظومتنا التربوية.

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