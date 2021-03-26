الملك محمد السادس والرئيس النيجيري

الرئيس النيجيري يشكر الملك بعد توقيع اتفاقية إنشاء قاعدة صناعية

منذ يوم واحد
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هبة بريس - الرباط

عبر الرئيس النيجيري محمد بوهاري، عن شكره للملك محمد السادس، وذلك عقب توقيع المغرب ونيجيريا اتفاقيةً تروم إنشاء قاعدة صناعية خاصة بتطوير المواد الكيميائية.

وقال الرئيس النيجيري في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”: “اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة، نيابة عن النيجيريين، لأشكر أخي وصديقي، جلالة ملك المغرب على وقوفه معنا خلال هذه الرحلة الصعبة”.

وكان الرئيس النيجيري قد أعلن أمس الخميس، أن نيجيريا و المغرب وقعا إتفاقية بقيمة 1،3 مليار دولار لبناء قاعدة صناعية بنيجيريا خاصة بتطوير المواد الكيميائية من أمونياك و الأسمدة الفوسفاتية باستعمال الغاز النيجيري، و ذلك في إطار خطة استثمارية لجعل نيجيريا محطة إنتاج عالمية للأسمدة الفوسفاتية في إطار مشروع مشترك مع المغرب.

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تعليق واحد

  1. المغرب بات رقماً صعباً بفضل السياسة الرشيدة التي نهجها عاهل البلاد حفظه الله منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين… اللهم كثر حسادنا وحلفائنا واحفظ ملكنا…وحفظ الله الساهرين على استقرار هذا الوطن الغالي على قلوبنا.

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