الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

ماكرون: أوروبا تواجه نوعا جديدا من الحرب العالمية بسبب اللقاحات

منذ يوم واحد
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي الافتراضية، إن أوروبا تواجه “نوعا جديدا من الحرب العالمية” بسبب اللقاحات.

ونقلت صحيفة “لو فيغارو”، عنه أن ذلك حدث لعدة أسباب، من بينها “سعي روسيا والصين، لممارسة التأثير بمساعدة اللقاحات”.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن اعتقاده، بأنه يجب على أوروبا في هذه الحالة المترتبة، أن تكون مستقلة في موضوع إنتاج هذه اللقاحات والعقاقير.

ووعد ماكرون، بأن تزيد أوروبا في الأشهر المقبلة إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتصبح أكبر جهة منتجة لها.

واقترح رئيس فرنسا، في ذات الوقت، منع تصدير اللقاحات إذا لم تنفذ الشركة المصنعة التزاماتها، في مجال تزويد الاتحاد الأوروبي.

وأشار الزعيم الفرنسي، إلى وفاء شركتي Pfizer و Moderna، بالتزاماتهما في مجال توريد اللقاحات، وذلك على عكس شركة “أسترازينيكا”.

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تعليق واحد

  1. هنيئا لبلدنا المغرب لقد خطا خطوات كبيرة في تلقيح شعبه ومحاصرة الافة لقد كان له السبق في عملية التلقيح مما سيؤهله ليكون سباقا لاقتناص الفرص الاقتصادية من استثمارات و سياحة وغيرها ادن علينا العمل لما بعد الجائحة كل من موقعه كما فعلت الشركات الامريكيةبعد الحرب العالمية

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