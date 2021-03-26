ماكرون: أوروبا تواجه نوعا جديدا من الحرب العالمية بسبب اللقاحات

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي الافتراضية، إن أوروبا تواجه “نوعا جديدا من الحرب العالمية” بسبب اللقاحات.

ونقلت صحيفة “لو فيغارو”، عنه أن ذلك حدث لعدة أسباب، من بينها “سعي روسيا والصين، لممارسة التأثير بمساعدة اللقاحات”.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن اعتقاده، بأنه يجب على أوروبا في هذه الحالة المترتبة، أن تكون مستقلة في موضوع إنتاج هذه اللقاحات والعقاقير.

ووعد ماكرون، بأن تزيد أوروبا في الأشهر المقبلة إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتصبح أكبر جهة منتجة لها.

واقترح رئيس فرنسا، في ذات الوقت، منع تصدير اللقاحات إذا لم تنفذ الشركة المصنعة التزاماتها، في مجال تزويد الاتحاد الأوروبي.

وأشار الزعيم الفرنسي، إلى وفاء شركتي Pfizer و Moderna، بالتزاماتهما في مجال توريد اللقاحات، وذلك على عكس شركة “أسترازينيكا”.

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