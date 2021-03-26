الرئيس النيجيري يعلن توقيع صفقة مع المغرب لتطوير المواد الكيميائية

هبة بريس-الرباط

كشف الرئيس النيجيري محمد بخاري، عن توقيع اتفاقية مع المغرب لتطوير منصة لتطوير صناعة المواد الكيميائية الأساسية بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار، من شأنها إنتاج الأمونياك وأنواع مختلفة من الأسمدة (NPkو daP)، وذلك اعتماداً على احتياطيات الغاز في نيجيريا.

وأوضح بخاري في سلسلة تغريدات نشرها على تويتر، يومه الخميس، أنّ “هذه الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين بلدينا هي مثال حقيقي على كيفية عمل التجارة والشراكة بين البلدان الأفريقية”. وتابع أنّ أن بلاده تسير على الطريق الصحيح “لتصبح محطة رائدة إقليمياً وعالمياً في إنتاج الأسمدة”.

وأضاف الرئيس النيجيري، أنه يغتنم فرصة الإعلان على هذه الشراكة، “نيابة عن النيجيريين، لأشكر أخي وصديقي، جلالة ملك المغرب، على حضوره معنا خلال هذه الرحلة الصعبة والمثيرة”.

جدير بالذكر أنه في سنة 2018 وقعت المغرب ونيجيريا، على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي، واحدة منها مرتبطة بمشروع لأنبوب الغاز الرابط بين البلدين.

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