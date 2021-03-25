شركات الطاقة الريحية توزع لوحات ذكية لأطفال العالم القروي
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طرفاية: شركات الطاقة الريحية توزع لوحات ذكية لأطفال العالم القروي

منذ 3 ساعات
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هبة بريس: أشعبان لحبيب

في إطار إستحضار البعد الإجتماعي، بإقليم طرفاية وبهدف تقليص الفوارق المجالية، وعلاقة بالأنشطة الموازية التي تقوم بها شركتي الطاقة الريحية، TARECو EEM بإقليم طرفاية خاصة بالعالم القروي، و بتنسيق مع المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بطرفاية وكذا الإدارات التربوية للمؤسسات التعليمية المعنية،

علمت هبة بريس من مصادر متطابقة، أن الشركات المكلفة بالطاقات الريحية بطرفاية، قد قامت عصر اليوم الخميس 25 مارس 2021، بتوزيع 230 لوحة إلكترونية ذكية لمسية على تلميذات وتلاميذ الثانوية الإعدادية إبن الهيثم بجماعة الطاح القروية والتي إستهدفت حوالي 28 مستفيد”ة”.

أما بخصوص جماعة أخفنير القروية، فقد تم توزيع 202 لوحة ذكية، بالثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي، والتي استفاد منها حوالي”202 مستفيد، وذلك بحضور وفدا يظم المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية المكلف بطرفاية ورئيس مصلحة الشؤون التربوية وممثلي الشركتين ورجال السلطة المحلية ورؤساء الجماعات المستفيدة من هذه المبادرة.

وأكد رئيس جمعية آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بجماعة أخفنير القروية أن هذه المبادرة الإنسانية، التي إستهدفت العالم القروي تندرج في إطار تشجيع إستعمال تكنولوجيا المعلوميات في بناء التعلمات لدى أطفال العالم القروي بالإقليم، وكذا تسهيل عملية التدريس عن بعد، مع أهمية استفادة تلاميذ المجال القروي بأجهزة ذكية، من أجل تسهيل عملية التواصل الإلكتروني، بين الأساتذة والتلاميذ خلال هذه المرحلة، المرتبطة بتداعيات إنتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

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