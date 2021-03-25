الديوان الشعري الجماعي الحادي عشر لجمعية بادرة يرى النور قريبا

هبة بريس ـ الرباط

بعد النجاح الذي حققته الدواوين العشرة الأولى ، تستعد جمعية بادرة للتواصل والتنمية الاجتماعية بالدار البيضاء لإصدار ديوانها الشعري الجماعي الحادي عشر والذي سيشتمل على حوالي مائة قصيدة على غرار الدواوين الشعرية السابقة .

وهذه القصائد موزعة على كل أنواع الشعر ، الحر والعمودي والزجل ، فضلا عن الشعر باللغات ، كما تتعدد المحاور التي تؤثت الديوان الجديد وللمشارك كامل الحرية في اختيار موضوع قصيدته .

لذا ، تهيب جمعية بادرة بكل الشعراء المغاربة والعرب ، أن يبادروا بتسجيل أسمائهم قصد إدراج قصائدهم في الديوان الحادي عشر والذي سيكون جاهزا للعرض والتوزيع مع نهاية الدورة السادسة عشرة من فعاليات المهرجان الدولي السادس عشر الذي تنظمه سنويا جمعية بادرة .

الديوان المذكور يعفي الشاعر من إصدار ديوانه الخاص لأنه يوثق ويمنح رخصة الملكية الفكرية لقصيدته أو قصائده التي سيشارك بها في الإصدار الجديد ، وبذلك يتجنب شر سرقة إبداعه الفكري والسطو عليه كما أصبح شائعا مؤخرا ، وهذا ما يشجع الشعراء للمشاركة بكثافة في منشورات جمعية بادرة للتواصل والتنمية الاجتماعية بشكل سنوي .

للمزيد من المعلومات : تواصلوا معنا عبر الواتساب 0693988807 أو 0602055044

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