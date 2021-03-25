خلاف بسيط يتطور لجريمة قتل بمقهى شعبي بالبيضاء(+فيديو

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تطور خلاف نشب بين شخص في الأربعينيات من عمره وشخص ستيني، إلى توجيه الأخير ضربة قاتلة للأول، عجلت بنقله على الفور لمستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشفت مصادر محلية أن الخلاف البسيط نشب بمقهى شعبي بالحي المحمدي والذي تطور بين الطرفين إلى توجيه ضربة قاتلة للضحية.

هذا وفتحت العناصر الأمنية المختصة تحت إشراف النيابة العامة، بحثا دقيقاً للكشف عن ملابسات الواقعة وتفاصيل أكثر حولها.

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