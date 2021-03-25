برلمان البيجيدي يعقد دورة استثنائية
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المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يدعو لدورة استثنائية

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

أعلن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن عقد دورة استثنائية، يوم السبت 3 أبريل المقبل، واجتماع لجنة الأنظمة والمساطر يوم الخميس1 أبريل 2021.
وقال برلمان البيجيدي في بلاغ له أنه وبقرار من الأمانة العامة طبقا للمادة 28 من النظام الأساسي للحزب، سينعقد المجلس الوطني في دورة استثنائية يوم السبت 03 أبريل 2021 على الساعة التاسعة والنصف صباحا (09:30)، وذلك من أجل التداول والمصادقة على مشاريع مساطر اختيار المرشحين لانتخابات أعضاء البرلمان والجماعات الترابية والغرف المهنية.

وأضاف البلاغ ذاته، أنه لغرض دراسة هذه المشاريع، ستعقد لجنة الأنظمة والمساطر بالمجلس اجتماعها، عن بعد، يوم الخميس فاتح أبريل 2021 على الساعة الخامسة (17:00). :

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