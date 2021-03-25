وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوبن المهني
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الإعلان عن اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان (BTS)

منذ ساعتين
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية) ، اليوم الخميس ، عن اللوائح النهائية للمترشحات والمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة التقني العالي (BTS)، دورة ماي 2021.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذه اللوائح تم نشرها على البوابة الإلكترونية للوزارة: . http://btslibre.men.gov.ma.

وأضافت أن مراكز امتحان نيل شهادة التقني العالي ستعمل على توجيه استدعاءات للمترشحين المقبولين الواردة أسماؤهم في هذه اللوائح لاجتياز اختبارات هذا الامتحان.

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