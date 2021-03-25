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شاحنة تدهس اربعينيا بمراكش

منذ 3 ساعات
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محمد الأصفر - هبة بريس

لقي شخص في الأربعينيات من عمره مصرعه صباح يومه الخميس 25 مارس الجاري في حادثة سير مروعة في تقاطع الطرق بالقرب من سوق الربيع بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش .

وحسب المعطيات معطيات أولية توصلت بها “هبة بريس″، فإن شاحنة من النوع الكبير دهست الضحية الذي كان على متن دراجة هوائية، ما تسبب في مصرعه على الفور.

واستنفرت الحادثة عناصر الامن بالدائرة الأمنية السادسة، التي انتقلت لعين المكان لفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث بحضور رئيس المنطقة الامنية و القائد الاقليمي للوقاية المدنية، قبل نقل جثة الضحية لمستودع الاموات.

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