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غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق تنجز مشروع مندمج ” حاضنة المقاولات الناشئة”

منذ 4 ساعات
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هبة بريس - أحمد المساعد

تستعد غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات للشرق لإنجاز مشروعها المندمج ” حاضنة المقاولات الناشئة “، و هو مشروع استراتيجي كبير، تم تصميمه وفق مواصفات هندسية و تقنية دولية، و تتوخى الغرفة من خلاله المساهمة في تنمية اقتصاد الجهة، نظرا لما له من تداعيات إيجابية على خلق فرص الشغل، و دعم المبادرة المقاولاتية تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا الخصوص.

المشروع الذي يجمع بنفس الموقع عددا من بنيات الأعمال يتكون من طابقين، و سيتم إنجازه على مساحة تقدر ب 3486 متر مربع، أما موقعه فاستراتيجي في قلب مدينة وجدة بمحاذاة الحي الصناعي البستان 2 من جهة، و الطريق الرئيسية نحو الحدود مع الجارة الجزائر من الجهة الأخرى، و هو يشمل إلى جانب فضاء الإنتاج الخاص بالمقاولات الناشئة، فضاء مغطى للعرض، و قاعة للندوات بمواصفات دولية لدعم التنشيط الاقتصادي بالجهة، و إنعاش سياحة الأعمال.

أما الفضاءات التي ستوفرها هذه الحاضنة فهي :
– فضاء الإنتاج، و هو عبارة عن مكاتب (50 مكتبا) بواجب استفادة رمزي و آليات اشتغال لتوفير جميع مقومات العمل الضرورية لتطوير المقاولات الناشئة في مجال الخدمات، و الخدمات ذات الصلة بالأنشطة الصناعية، وخلق جو ملائم لمثل هذه المبادرات المبتكرة، و التي تعد قطاعات ذات قيمة مضافة، و تتوفر على مؤهلات كبيرة للتنمية و خلق فرص الشغل.
– فضاء المواكبة و التكوين، و الذي ستستفيد منه جميع مقاولات الجهة التي ترغب في الاستفادة من خدمات الحاضنة، و يحتوي على قاعات للتكوين و التدريب و المرافقة المهنية، فضلا عن مساحة للبحث و التطوير.
– فضاء الاجتماعات و التشبيك، و هو مخصص لتبادل الخبرات و التجارب بين المقاولات الناشئة، كما يتيح فرصة احتضان هذه المشاريع الناشئة من طرف مقاولات محلية و وطنية، و يمنحها فرصة عقد لقاءات عمل لعرض مشاريعها، و التفاوض مع العملاء.
– فضاء الخدمات و يضم عددا من المؤسسات المعنية بالتكوين، التشغيل، التمويل، و البحث العلمي، و التي تقدم خدمات عن قرب لهذه المقاولات لمساعدتها على إطلاق و تطوير مشاريعها.
كل هذه الفضاءات ستكون مجهزة لوجستيا بأحدث وسائل التواصل و الأجهزة الالكترونية الحديثة، بالإضافة للدعم اللوجستي و البشري لمواكبة المستفيدين من خدمات الحاضنة.
أما فضاء العرض، و الذي يحتل جزءا كبيرا من المبنى (1200 متر مربع)، فهو عبارة عن مساحة مغطاة بتصميمات مميزة (الكهرباء ، الإضاءة، التكييف ..) صمم خصيصا لاستقبال المعارض الجهوية و الوطنية.

كما يتوفر المشروع على بنية استقبالية أخرى، و هي قاعة الندوات بطاقة استيعابية تتجاوز 300 شخص لاستضافة التظاهرات و الملتقيات الجهوية، الوطنية، و الدولية، و تتوفر على جميع الخدمات اللوجستية، الفنية و التشغيلية، بالإضافة لأجهزة العرض و الأجهزة الصوتية، مما سيساهم في إحداث بنية جديدة للتنشيط الاقتصادي على مستوى النسيج السوسيو اقتصادي المحلي.

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