3 أشهر سجنا و غرامة مالية لشفيق العمراني الملقب ب”عروبي في مريكان”
هبة بريس - الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية اليوم الخميس حكمها على شفيق العمراني الملقب بـ”عروبي في مريكان”.
وقضت المحكمة، بالسجن 3 أشهر حبساً نافذاً و40 ألف درهم غرامة، في حق شفيق العمراني.
ويتابع العمراني بتهم تتعلق بـ”إهانة مؤسسة دستورية و إهانة هيئة منظمة قانونا، و إهانة رجال القوة العامة و موظفيين عموميين، والتبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها، وبث صورة شخص دون موافقته، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المسّ بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم”.
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تعليق واحد
صحافة المرقة لامصداقية ولاهم يحزنون ،رجل سجن ظلما لانه قال كلمة حق .اتقو الله فلن ينفعكم المتل في ذلك اليوم.