افتتاح أشغال ال38 لمجلس وزراء الداخلية العرب

بمشاركة المغرب.. افتتاح أشغال الدورة ال38 لمجلس وزراء الداخلية العرب

منذ 10 ساعات
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هبة بريس

افتتحت، صباح اليوم الخميس، أشغال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمشاركة وفود عدة بلدان عربية من بينها المغرب.

وتميز افتتاح الدورة، التي تعقد عبر تقنية التناظر المرئي، بكلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومحمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ويناقش المشاركون في هذه الدورة عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال منها، على الخصوص، مشروع خطة أمنية عربية عاشرة، ومشروع خطة إعلامية عربية ثامنة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، ومشروع خطة مرحلية سابعة للإستراتيجية العربية للسلامة المرورية.

كما يبحث المشاركون التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة بين دورتي المجلس السابعة والثلاثين (2020) والثامنة والثلاثين (2021)، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية.

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منذ 14 ساعة

تعليق واحد

  1. هل هناك وزارة واحدة اللتي تشتغل بالدول العربية. و هي وزارة البوليس، اين اجتماع وزارتا الصناعة ،التعليم، الصحة،التعاون،المحبة، اين ،فقط البوليس،البوليس،دول بوليسية بامتياز.

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