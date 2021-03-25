افتتاح أشغال ال38 لمجلس وزراء الداخلية العرب

بمشاركة المغرب.. افتتاح أشغال الدورة ال38 لمجلس وزراء الداخلية العرب

منذ 21 دقيقة
0
هبة بريس

افتتحت، صباح اليوم الخميس، أشغال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمشاركة وفود عدة بلدان عربية من بينها المغرب.

وتميز افتتاح الدورة، التي تعقد عبر تقنية التناظر المرئي، بكلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومحمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ويناقش المشاركون في هذه الدورة عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال منها، على الخصوص، مشروع خطة أمنية عربية عاشرة، ومشروع خطة إعلامية عربية ثامنة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، ومشروع خطة مرحلية سابعة للإستراتيجية العربية للسلامة المرورية.

كما يبحث المشاركون التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة بين دورتي المجلس السابعة والثلاثين (2020) والثامنة والثلاثين (2021)، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مستشارو البيجيدي يراسلون المحكمة الدستورية بشأن “القاسم الانتخابي”

مستشارو البيجيدي يراسلون المحكمة الدستورية بشأن “القاسم الانتخابي”

منذ ساعة واحدة
Photo of احتجاجات الأساتذة.. الPPS يدعو إلى نهج الحوار الجدي والبَنَّاء

احتجاجات الأساتذة.. الPPS يدعو إلى نهج الحوار الجدي والبَنَّاء

منذ ساعتين
Photo of الPPS يدعو الحكومة للعناية بأسر فكيك المتضررة من القرار الجزائري

الPPS يدعو الحكومة للعناية بأسر فكيك المتضررة من القرار…

منذ 4 ساعات
Photo of العثماني يسوي وضعية ملفات عالقة بسبب وثيقة التأمين عن الأخطار

العثماني يسوي وضعية ملفات عالقة بسبب وثيقة التأمين عن…

منذ 4 ساعات
Photo of الكركرات.. قافلة طبية مغربية تتوجه إلى غرب إفريقيا

الكركرات.. قافلة طبية مغربية تتوجه إلى غرب إفريقيا

منذ 20 ساعة
Photo of الاعتراف الأوروبي بالصحراء لن ينتظر كثيرا حتى يأتـي

الاعتراف الأوروبي بالصحراء لن ينتظر كثيرا حتى يأتـي

منذ 20 ساعة
Photo of بتعليمات من جلالة الملك.. قرارت تاريخية أصدرها عاهل البلاد 6- النموذج التنموي الجديد

بتعليمات من جلالة الملك.. قرارت تاريخية أصدرها عاهل البلاد…

منذ 22 ساعة
Photo of بنعبد القادر: المؤسسة السجنية تضطلع بدور هام في تأهيل نزلائها وتقويم سلوكهم

بنعبد القادر: المؤسسة السجنية تضطلع بدور هام في تأهيل…

منذ 24 ساعة
Photo of امكراز: هناك نوع من عدم التلاؤم بين الممارسة والواقع التشريعي في التشغيل المؤقت

امكراز: هناك نوع من عدم التلاؤم بين الممارسة والواقع…

منذ يوم واحد
Photo of نائب الرئيس الكيني: مخطط الحكم الذاتي هو أفضل حل لقضية الصحراء

نائب الرئيس الكيني: مخطط الحكم الذاتي هو أفضل حل…

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق