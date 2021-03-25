طنجة.. وكيل الملك يأمر بالتحقيق في اعتداءات طالت نُشطاء بساحة “الأمم”

هبة بريس - طنجة

أعلن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة،أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة، أمر بإجراء بحث من طرف الشرطة القضائية بخصوص وقائع شكاية كان قد تقدم بها مكتب الجمعية المحلي.

وتقدمت فرع الجمعية بطنجة بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة حول أفعال الإعتداء البدني التي طالت العديد من النشطاء يوم 28 شتنبر 2017 مساء بساحة الأمم بطنجة بمناسبة تنظيم وقفة تضامنية مع معتقلي حراك الريف و المرتكبة من طرف أشخاص بالزي المدني (بلطجية) تحت أنظار كبار المسؤولين في السلطة المحلية و جهاز الأمن للمطالبة بفتح بحث حول الموضوع و تقديم الجناة الى العدالة تطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وكانت الجمعية قد تقدمت بشكاية يومه الأربعاء 24 مارس 2021 إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة بحضور مجموعة من المحامين في مقدمتهم عبد الله الزيدي الرئيس الأسبق لفرع الجمعية بطنجة و قيدوم المحامين المشكلين لهيئة الدفاع.

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