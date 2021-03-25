تلقيح 77% من الفئة المستهدفة داخل المؤسسات السجنية ضد كورونا

هبة بريس - الرباط

تتواصل بمختلف المؤسسات السجنية عملية التلقيح ضد فيروس كورونا التي تستهدف الفئة السنية أكثر من 60 سنة، وذلك على غرار ما هو معمول به خارج المؤسسات السجنية.

وحسب بلاغ للمندوبية العامة للسجون، توصلت هبة بريس بنسخة عنه، فإلى حدود يوم الأربعاء 24 مارس 2021، تم تلقيح ما نسبته 77% من الفئة المستهدفة داخل المؤسسات السجنية، علما أن 0.8% من النزلاء المستهدفين لم يستفيدوا من عملية التلقيح لأسباب صحية.

وقد شملت عملية التلقيح نزلاء 60 مؤسسة سجنية بصفة كلية ونزلاء ست مؤسسات سجنية بصفة جزئية، وهو ما يشكل نسبة 85% من العدد الإجمالي للمؤسسات السجنية، في انتظار انطلاق عملية التلقيح بباقي المؤسسات في تنسيق محكم مع باقي السلطات الترابية والصحية.

هذا ويذكر أن عملية تلقيح نزلاء المؤسسات السجنية تمر في أجواء من الالتزام التام من طرف النزيلات والنزلاء، والذين أبدوا تعاونا كبيرا مع الأطقم الصحية وعيا منهم بأهمية هذا التلقيح في الحد من انتشار فيروس كورونا في صفوف الساكنة السجنية.

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