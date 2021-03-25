موريتانيا.. مجهول يحتجز طائرة في مطار نواكشوط ويهدد بتفجيرها

هبة بريس - وكالات

اقتحم مجهول، صباح اليوم، طائرة متوقفة في مطار نواكشوط الدولي، وهدد بتفجيرها إذا حاولت السلطات الأمنية اقتحامها لضبطه.

وحتى الآن لم تُعرف مطالب هذا الشخص ولم تُحدد هويته.

وأكدت مواقع محلية أن الشخص تحدث مع عناصر الأمن باللغة الإنجليزية وانه أكد أنه أميركي الجنسية، وهدد بتفجير او إحراق الطائرة إذا ما حاولوا اقتحامها.

وتفيد الأنباء بأن عناصر الأمن لم تحدد حتى الآن ما إن كان هذا الشخص بحوزته أي مواد تمكنه من تنفيذ تهديده.

وقد دفعت قوات الأمن الموريتانية بتعزيزات إلى مطار نواكشوط.

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