بسبب توقيت الإغلاق الليلي.. أرباب المقاهي والمطاعم يحتجون ضد الحكومة

هبة بريس

أعلن أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، التصعيد من أشكالهم الاحتجاجية ضد الحكومة بسبب توقيت الإغلاق الليلي.

وذكر مهنيو القطاع في بيان لهم، أنهم قرروا الاحتجاج، بسبب عدم تجاوب القطاعات المعنية مع مطالبهم، خاصة في ما يتعلق بتوقيت الإغلاق الليلي.

وأضاف المهنيون، أنهم قرلاوا خوض إضراب لمدة 48 ساعة في وقت سيحدد لاحقا، وقبل نهاية المدة الأخيرة التي حددتها الحكومة ولجنة اليقظة.

وأضاف بيان أرباب المقاهي والمطاعم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الرد على تجاهل الحكومة لمعاناة المهنيين والأجراء، وبناء على الوضع المقلق الذي يعيشه جل المهنيين المغاربة والأجراء وضدا على استخفاف الحكومة بمراسلات المكتب الوطني، التي ينبهها إلى ما آل إليه الوضع.

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